أسعار الحديد في مصر اليوم.. وحديد المصريين يرفع الطن 150 جنيهًا

أعلنت شركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، زيادة أسعار الحديد في مصر، بداية من الغد بواقع 150 جنيهًا لطن حديد التسليح.

كشف عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، أن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائه يفيد بزيادة الأسعار بداية من 17-3-2020 ليسجل الطن نحو 10100 جنيه تسليم أرض مصنع. تراجع مبيعات الحديد

وأضاف، في تصريحات، للمال، أن الشركة كانت قد رفعت أسعارها خلال 23 فبراير الماضي، وسجل الطن حينها نحو 9950 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ متوسط أسعار الحديد في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، نحو 9500- 10000 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر يناير، نحو 10 آلاف جنيه.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيه.

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.

حديد عز يقود السوق

وقال إن شركة حديد عز كانت قد أعلنت زيادة أسعارها بنحو 114 جنيهًا، خلال 8 مارس الحالي، ليسجل الطن 10214 جنيهًا تسليم أرض مصنع.

وأشار فرحات إلى الركود الذي يسيطر على مبيعات الحديد في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية؛ نتيجة الأحداث الاقتصادية، وآخِرها التخوفات من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن بعض الشركات لا تزال تعلن حوافز للتجار لتحريك المبيعات داخل السوق، منوهًا بأن نظام الحوافز هو بيع المصانع الحديد للتجار بسعرٍ أقلّ من الأسعار الرسمية المعلَنة، ويتفاوت الحافز بين مصنع وآخر بحسب قيمة البيع.

وأظهرت بيانات البنك المركز المصري أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019، بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجعٍ تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.