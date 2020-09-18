أسعار الحديد في مصر اليوم.. و«المراكبي للصلب» ترفع الطن 450 جنيها

أعلنت شركة حديد المراكبي للصلب عن زيادة أسعار الحديد في مصر اليوم بنحو 450 جنيهًا لطن حديد التسليح ، لشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية منذ أمس الخميس 17-9-2020. قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد إن الشركة أرسلت…

أعلنت شركة حديد المراكبي للصلب عن زيادة أسعار الحديد في مصر اليوم بنحو 450 جنيهًا لطن حديد التسليح ، لشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية منذ أمس الخميس 17-9-2020.

قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر حديد المراكبي نحو 9900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، في الوقت الذي كانت تسجل فيه أسعار الحديد الخاص بالشركة نحو 9450 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

وأضاف الدجوي، في تصريحات، لـ«المال»، أن الشركة كانت قد قامت بتثبيت أسعارها خلال أغسطس الماضي حتى أمس الأخظ، وسط عدم وضوح الرؤية الخاصة بالسوقين العالمية والمحلية وتذبذب الأسعار.

وكانت شركة حديد عز قد أعلنت عن زيادة أسعارها خلال سبتمبر بنحو 350 جنيها مطلع الأسبوع الحالى ليسجل، حديد عز نحو 10100 جنيه للمستهلك فيما قامت شركة حديد المصريين بزيادة اسعارها بنفس القيمة لتسجل 10 آلاف جنيه ، فيما سجلت شركة السويس للصلب نحو 10 الآف جنيها

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

أسعار الحديد فى مصر تقفز مع ركود بالمبيعات

وأشار الدجوي إلى أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات عالميًا الخاصة بالحديد في البليت، ما أسهم في زيادة سعر الحديد محليًا، مؤكدا أن باقي المصانع ستأتي تباعًا ، كما ان قرار الحكومة بوقف اصدار تراخيص للبناء ساهم في تعطل جزء كبير من المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، ما اضطر البعض للأغلاق كليا او جزئيا لتفادي الخسائر من التشغيل او العمالة وغيرها.

وأوضح أن بعض الشركات ستقوم بتحفيز السوق لمحاربة الركود ونتيجة تزايد المخزون في المصانع، وعدم قيام البعض بالشراء انتظارًا لتراجع السعر.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما وصل إجمالى مبيعات العام الماضي لحوالى 7.344 مليون.