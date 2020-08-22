أسعار الحديد في مصر اليوم واستقرار طن حديد التسليح

غموض وترقب لسعر الحديد في مصر مع توقف حركة البناء

سجلت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21-8–2020، استقرارا خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى السوق المحلية، بعد موجة ارتفاعات طفيفه مطلع الشهر ليستقر متوسط طن حديد التسليح ما بين 9400-9850 جنيهًا.

وقام مصنعو حديد عز والمراكبي للصلب بزيادة أسعارهما خلال الأسبوع قبل الماضي، على خلفية صعود أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام وبشكل متذبذب على مدار الشهر. سعر الحديد اليوم

بدوره، قال عبدالخالق فرحات ، احد تجار مواد البناء لـ “المال” إن الثبات هو سيد الموقف حاليا حيث تستقر أسعار الحديد في مصر بشكل ملحوظ مع توقف كامل لحركه البناء في مصر نتيجة قرار وقف تراخيص البناء.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوع السعر بالجنيه أسعار حديد عز 9650 أسعار حديد بشاي 9400 أسعار حديد المصريين 9500 أسعار حديد الجارحي 9400 أسعار حديد السويس للصلب 9500 أسعار حديد المراكبي 9450 أسعار حديد الكومي 9100 أسعار حديد العشري 9300

جدير بالذكر انه من الممكن ان تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار.

توقعات بصعود سعر الحديد في مصر

وتوقع احتمالية عودة الاسعار للزيادة مجددا نظرا لارتفاع الخامات عالميا مؤخرا بشكل طفيف ، لكنه توقع الا تكون الزيادات كبيره حتي لا تؤثر على المبيعات التى قد تكون منعدمه مع قرار وقف البناء بالتزامن مع ازمة كورونا

وقامت شركة حديد عز مؤخرا بزيادة أسعارها بنحو 400 جنيه خلال بداية الأسبوع، وتبعتها شركة المراكبي للصلب بزيادة أسعارها 250 جنيها الطن، ليسجل سعر طن المراكبي نحو 9450 جنيها أرض مصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن أسعار الحديد في مصر.

وأشار فرحات إلى قرار الحكومة مؤخرا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبري والاسكندرية وكافة عواصم المحافظات ، تسبب في خفض الطاقات الانتاجية للمصانع ، كما ان بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليا نظرا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

وأوضح أن أغلب الشركات تسعى إلى الاستحواذ على نسبة من التوريدات للمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والطرق وغيرها، ما يساعد على تصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغت اجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليونا.