أسعار الحديد في مصر اليوم وارتفاع حديد التسليح بمتوسط 350 جنيها للطن

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 20-9–2020، ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الحالي فى السوق المحلية، بعد استقرارها لمدة شهر الثالث ،، ليسجل متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10000 جنيهًا. وسجلت الاسعار ارتفاعات بشكل متتالى بين المصانع خلال الايام الحالية…

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 20-9–2020، ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الحالي فى السوق المحلية، بعد استقرارها لمدة شهر الثالث ،، ليسجل متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10000 جنيهًا.

وسجلت الاسعار ارتفاعات بشكل متتالى بين المصانع خلال الايام الحالية ، ومن المرتقب أن يشهد استقرار على خلفية ثبات أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية. سعر الحديد اليوم

من جانبه، قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ“المال” إن أسعار الحديد في مصر لم تُحرك ساكنا منذ أشهر بشكل ملحوظ مع توقف كامل لحركه البناء في مصر نتيجة قرار وقف تراخيص البناء لكن ارتفاعها بشكل طفيف يأتي على خلفيه الصعود عالميا

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوع السعر بالجنيه أسعار حديد عز 10100 أسعار حديد بشاي 9950 أسعار حديد المصريين 10000 أسعار حديد الجارحي 9950 أسعار حديد السويس للصلب 10000 أسعار حديد المراكبي 9900 أسعار حديد الكومي 9700 أسعار حديد العلا 9700

ومن الممكن ان تختلف أسعار الحديد المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

ويختلف سعر الحديد بالطن باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار.

تراجع رهيب في المبيعات مع صعود سعر الحديد في مصر

وقال الدجوي ان أسعار الحديد في مصر تشهد ركودا بشكل كبير نتيحة الإجراءات الحكومية واستمرار ازمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة لن تكون مرتفعة.

وكانت شركة حديد عز أعلنت زيادة في مطلع الشهر الحالي بنحو 350 جنيه، وتبعتها شركة المراكبي للصلب بزيادة أسعارها 450 جنيها الطن، ليسجل سعر طن المراكبي نحو 9900 جنيها أرض مصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن أسعار الحديد في مصر.

وأشار الدجوي إلى قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبري والاسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما ان بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليا نظرا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

وأضاف أن أغلب الشركات قامت بخفض طاقاتها الإنتاجية نظرًا لصعوبة تصريف المخزون.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون