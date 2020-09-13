أسعار الحديد في مصر اليوم.. «عنتر للصلب» ترفع الطن 500 جنيه

واصلت الشركات والمصانع المنتجة للحديد سباق زيادة الأسعار، وأعلن مصنع عنتر للصلب زيادة أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد بلغت 500 جنيه للطن، لشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الثلاثاء المقبل 15-9-2020.

قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد عنتر نحو 9700 جنيه للطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع. سعر الحديد اليوم

وأضاف الدجوي، في تصريحات، لـ«المال»، أن الشركة قامت بتثبيت أسعارها خلال أغسطس الماضي حتى أمس السبت، وسط عدم وضوح الرؤية الخاصة بالسوقين العالمية والمحلية وتذبذب الأسعار

وكانت شركتا حديد المصريين وحديد عز أعلنتا عن زيادة أسعارها خلال سبتمبر بنحو 350 جنيهًا مطلع الأسبوع الحالى ليسجل حديد عز نحو 10100 جنيه للمستهلك، مقابل 10 آلاف لحديد المصريين

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار الدجوي إلى أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات عالميا الخاصة بالحديد في البليت، ما ساهم في زيادة سعر الحديد محليا، مؤكدا أن باقي المصانع ستأتي تباعا

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون