أسعار الحديد في مصر اليوم.. «المصريين» ترفع الطن 350 جنيهًا

أعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 350 جنيهًا للطن، لشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الثلاثاء المقبل 15-9-2020.

قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر حديد المصريين نحو 10 آلاف للطن تسليم أرض مصنع. سعر الحديد اليوم

وأضاف الدجوي، في تصريحات، لـ«المال»، أن الشركة كانت قد قامت بتثبيت أسعارها خلال أغسطس الماضي حتى أمس السبت المقبل، وسط عدم وضوح الرؤية الخاصة بالسوقين العالمية والمحلية وتذبذب الأسعار.

وكانت حديد عز قد أعلنت عن زيادة أسعارها خلال سبتمبر بنحو 350 جنيها مطلع الأسبوع الحالى ليسجل، حديد عز نحو 10100 جنيه للمستهلك.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار الدجوي إلى أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات عالميًا الخاصة بالحديد في البليت، ما أسهم في زيادة سعر الحديد محليًا، مؤكدا أن باقي المصانع ستأتي تباعًا.

موضحًا أن بعض الشركات ستقوم بتحفيز السوق لمحاربة الركود ونتيجة تزايد المخزون في المصانع، وعدم قيام البعض بالشراء انتظارًا لتراجع السعر.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.