أسعار الحديد في مصر.. «السويس للصلب» يخالف التوقعات

أعلن مصنع حديد السويس للصلب استقرار أسعار الحديد في مصر، خلال شهر أكتوبر الحالي، بعد قيام مصنع حديد عز بتثبيت أسعاره أيضًا، أمس، في الأسواق المحلية، للشهر السادس على التوالي.

قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، لـ“المال”، إن مصنع حديد السويس للصلب قام مجددًا بتثبيت أسعار الحديد في مصر، ليلحق بحديد عز، ليتم تطبيق تلك الأسعار بالأسواق، ويستمر عند مستويات 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

يُذكر أن أسعار الحديد في مصر تختلف وفقًا للشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، كما أن الاختلاف خاضع وفقًا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، وأن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 – 300 جنيه.

وأوضح رئيس شركة نيو دلتا أن التجار كانوا يترقبون انخفاض الأسعار في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي، على خلفية هبوط حركة البيع والشراء،

مضيفًا أنه من المرتقب وصول سعر طن حديد التسليح للمستهلك لسعر 33.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد، ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح أن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمّق جراح التجار ويزيد من أعبائهم ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ويعدّ مصنع «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى 9% من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وإنتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.