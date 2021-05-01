أسعار الحديد في مصر السبت 1-5-2021.. «بشاي» ترفع الطن 150 جنيهًا

قامت شركة حديد بشاي للصلب بالإعلان عن رفع أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 150 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم السبت 1-5-2021.

وأرسلت الشركة إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد التسليح لمصنع المصريين نحو 13600 جنيه تسليم أرض مصنع.

وقال رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء المهندس عبدالخالق فرحات، في تصريحات لـ” المال” إن سعر طن حديد التسليح لدى مصنع حديد بشاي للصلب سيصل للمستهلك بسعر 13850 جنيهًا، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع سعر الحديد رغم تراجع الطلب

وقال رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء إن هناك ارتفاعًا في سعر الخامات عالميا للحديد “البليت”، ما اضطر بعض الشركات لزيادة أسعارها بعد رفعهما حديد المسطحات “الصاج” بنحو 1750 جنيها للطن الأسبوع الجاري. قيمة صادرات القطن حتى الآن.. والأسعار تحقق مستويات قياسية

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي، مقابل تخلي بعض المصانع عن جزء من أرباحها، ولكن جاءت الأسعار مخيبة للجميع، في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، بعد ان رفعت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 150 جنيها للطن اليوم، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 13450 جنيهًا.