أسعار الحديد في مصر الجمعة 30-4-2021.. «عز» يرفع الطن 150 جنيهًا

أعلنت شركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 150 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم السبت 1-5-2021.

وأرسلت الشركة إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 13800 جنيه للتسليح تسليم أرض المصنع.

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن سعر الطن لدى مصنع حديد عز سيصل للمستهلك بسعر 14100 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

زيادة أسعار الحديد اليوم لارتفاع السعر عالميًا

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن ارتفاع أسعار الحديد عند مستوي 13800 جنيهًا الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

وأضاف الدجوي في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات اسعاىها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 13450 جنيها.