أسعار الحديد في مصر .. الجارحي للصلب تخطر وكلائها بسعر الطن خلال أغسطس

أعلن مصنع الجارحي للصلب عن استمرار أسعار الحديد في مصر الخميس 3-8-2023 في مستوياتها بدون اى زيادات جديدة خلال شهر أغسطس الجاري بالتزامن مع استقرار سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، في تصريحات ل “المال” إن مصنع الجارحي للصلب سيستقر للشهر الثالت علي التوالي ، فيما تم تطبيق تلك الأسعار منذ امس الأربعاء بعد اخطار الوكلاء رما يفيد استقرار سعر طن حديد التسليح في مصر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 31950 جنيه تسليم أرض مصنع .

واكد فرحات على أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واشار الى انه بعد اعلان حديد عز أسعاره قامت باقي المصانع بتثبيت أسعار الحديد في مصر موضحا انه من المرتقب ان يصل سعر طن الحديد للمستهلك بسعر 34 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وقال فرحات إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.