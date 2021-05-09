أسعار الحديد في مصر الأحد 9-5-2021 والجارحي يرفع الطن 400 جنيه

أعلنت شركة حديد الجارحى للصلب منذ قليل عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيه للطن على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الأحد 9-5-2021.

وقامت شركة الجارحي للصلب بإرسال إخطار لوكلائها بما يفيد صعود أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد التسليح لمصنع الجارحي نحو 14000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، في تصريحات لـ” المال” إن سعر طن حديد التسليح لدى مصنع حديد الجارحي للصلب سيصل للمستهلك بسعر 14300 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتي المستهلك.

رئيس المتحدة لمواد البناء ، ان الزيادة الحاليه في طن حد التسليح هي الثانية منذ ايام بعد رفع السعر منذ ايام بواقع 150 جنيها للطن ، على خلفيه زيادة اسعار الخامات العالمية الحديد.

واوضح ان سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع سعر الحديد في مصر برغم هبوط الطلب

واضاف ان الشركات تبرر الزيادة الجديدة في ارتفاع في سعر الخامات عالميا للحديد “البليت” مما اضطر بعض الشركات لزيادة اسعارها بعد رفعهما اسعار حديد المسطحات “الصاج” بنحو 1750 جنيه للطن الاسبوع الجاري. قيمة صادرات القطن حتى الآن.. والأسعار تحقق مستويات قياسية.

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، مقابل تخلي بعض المصانع عن جزء من ارباحها ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة للجميع في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا لشهر مايو بعد ان رفعت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 400 جنيها للطن ليسجل 14200 جنيها اليوم، فيما بلغ سعر طن حديد السويس بعد زيادته لنحو 14100 جنيها منذ ايام.

يذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.