أسعار الحديد في الأسواق اليوم 17-1-2020 .. تراجع «الجارحي»

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-1-2020 تراجعا للمرة الثانية على التوالى، بعد إعلان عدد من الشركات خفض أسعارها مجددا خلال الأسبوع، على خلفية انخفاض اسعار الدولار امام الجنيه وتراجع اسعار الخامات ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح محليا تسليم أرض…

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-1-2020 تراجعا للمرة الثانية على التوالى، بعد إعلان عدد من الشركات خفض أسعارها مجددا خلال الأسبوع، على خلفية انخفاض اسعار الدولار امام الجنيه وتراجع اسعار الخامات ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح محليا تسليم أرض المصنع بين 9300 إلى 10100 جنيه.

ويرجع خفض الأسعار الى تراجع سعر البليت عالميا بنحو 15 دولار ليسجل نحو 420 دولار للطن إضافة إلى تراكم المخزون لدى الشركات والمصانع المنتجة ، وهو ما اجبر الشركات لخفض هامش الربحية لتحريك السوق ؛ كما اختفي الحديد المستورد من السوق.

وسجلت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية :

أسعار حديد عز تسجل 10200 بدلا من 10570 جنيها.

أسعار حديد بشاي نحو 9900 مقابل 10000 جنيه.

أسعار حديد المصريين 9900 جنيه بدلا من 1100 جنيه

أسعار حديد الجارحي عند 9650 جنيه بدلا من 9800جنيه

أسعار حديد السويس 9900 جنيه بدلا من 10200 جنيه

أسعار حديد المراكبي 9650 – 9800 جنيه للطن.

أسعار حديد الكومي 9500 جنيه.

أسعار حديد مصر ستيل سجلت 9550 جنيها.

أسعار حديد العشري 9600 جنيه.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد ، كما ان هذه الاسعار هي تسليم ارض مصنع وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيها.

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.

ركود بالمبيعات وتراكم البضاعة يجبران الصناع على خفض الاسعار

قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن أسعار الحديد تراجعت ، في 5 شركات منذ أمس اول ، حيث خفضت شركتا السويس للصلب، وحديد المصريين أسعار الحديد الأربعاء الماضي بقيمة 300 جنيه للطن الواحد، ليصل إلى 9900 جنيه في كلا الشركتين تسليم أرض المصنع.

وأضاف لـ«المال»، أن الأسعار العالمية سجلت تراجع بشكل طفيف نتيجة استقرار الاحداث السياسية والاقتصادية التى تؤثر على خامات الحديد ” البليت” والتى بلغ سعرها مابين 420-425 دولارا للطن.

واكد ان يعص المصانع اضطرت اللجوء الى حلول اخري لتنشيط السوق وحركه الييع مثل وضع حوافز للتجار او تأمين الاسعار حال عدم تحركها بما يضمن عدم تعرض التجار لاي خسائر بالاضافة الى التنازل عن جزء من هامش الربحية لتنشيط السوق.

وأضاف الدجوي ان نسبة المبيعات أو حركة البيع والشراء تحكم المصانع حالياً، ما تسبَّب فى تراجع بعض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع خلال الفترة الأخيرة، وأن أغلب المصانع تسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خلال الفترة المقبلة ، لتعويض حركة الركود بالقطاع التجاري

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، ويوجد نحو مليون طن فائض.