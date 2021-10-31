أسعار الحديد فى مصر تقفز 4 أضعاف خلال 15 عاما

ارتفع سعر الحديد من ديسمبر 2007 حتى نهاية أكتوبر 2021 بقيمة تصل إلى 11 ألفًا، و652 جنيهًا للطن

تتبعت «بوابة المال» متوسط أسعار الحديد فى مصر خلال الـ 15 عامًا الماضية فى الفترة من 2008 حتى نهاية أكتوبر 2021 وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمعلنة بتقارير النشرة الشهرية لمتوسط أسعار أهم مواد البناء فى السوق المحلية.

وتم رصد التغيرات السعرية لأسعار الحديد فى السوق المحلية لفئة حديد التسليح مبروم 16 مم على مدار الفترة من 2007 حتى 2020، ومقارنتها بمتوسط أسعار البيع اليوم.

وارتفع سعر طن الحديد منذ ديسمبر 2007 وحتى نهاية أكتوبر هذ العام بقيمة تصل إلى 11 ألفًا، و652 جنيها.

أسعار الحديد فى مصر تصعد 300%

صعدت أسعار الحديد فى مصر منذ ديسمبر 2007 حتى نهاية أكتوبر 2021 بما يقرب من 4 أضعاف.

وقفز سعر الحديد فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى 303%، ليصعد متوسط سعره إلى 15.5 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليج 3848 جنيه للطن فى ديسمبر 2007، وفقًا لتقرير النشرة الشهرية لمتوسط أسعار أهم مواد البناء.

تذبذب بـ «أسعار الحديد» فى مصر من 2007 حتى 2015

شهدت أسعار الحديد فى مصر حالة من التباين ما بين الصعود والهبوط على مدار الفترة من 2007 حتى 2015.

وقفز سعر الحديد فى مصر على مدار تلك الفترة بنسبة تصل إلى 29%، بقيمة بلغت 1115 جنيه فى الطن.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد فى ديسمير 2007 ما يقرب من 3848 جنيه، مقابل 4963 جنيه للطن فى ديسمبر 2015.

سعر طن الحديد يقفز بأكثر من 200% منذ 2015

ارتفع سعر طن حديد التسليح المبروم 16 مم خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبة تصل إلى 212.3%.

وبلغت الزيادة فى أسعار الحديد فى مصر منذ ديسمبر 2015، وحتى نهاية أكتوبر ما يقرب من 10 آلاف، و537 جنيها.

وبلع متوسط أسعار الحديد فى ديسمبر 2015 ما يقرب من 4963 جنيه للطن، فيما ارتفع السعر إلى 15.5 ألف جنيه للطن اليوم.

وتعود الزيادات فى الأسعار إلى عدد من العوامل من أبرزها تعويم الجنيه فى خريف 2016.

وارتفع سعر الحديد فى مصر إلى 9836 جنيه للطن فى ديسمبر 2016.

كما كان لتحريك أسعار الوقود، وتحرير سعره بالتزامن مع سياسيات الاصلاح الاقتصاد التى اعلنتها الحكومية أثره على صعود سعره.

أسعار الحديد اليوم

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار بيع الحديد للمستهلك سجلت اليوم ما بين 15.5 حتى 16 ألف جنيه للطن.

وقدمت شركة السويس للصلب أقل سعر لطن الحديد فى السوق عند سعر 14.9 ألف جنيه للطن (تسليم أرض المصنع).

وسعرت شركتي بشاي والمراكبي للصلب طن الحديد عند أعلى مسوتي فى السوق بقيمة 15.35 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد عز 15 ألف جنيه للطن، وتسارة معه سعر حديد شركة الجيوشي للصلب، فيما بلغ سعر حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

مصر الأولى عربيًا والـ 19 عالميًا فى إنتاج الحديد

كشف تقرير world steel احتلال مصر المركز الأول عربيًا، و19 عالميًا فى قائمة الدول الأكبر إنتاجًا للحديد فى العالم نهاية 2020.

وارتفع إنتاج مصر من الحديد فى عام 2020 إلى 13.4% على الرغم من التداعيات السلبية لكورونا.

وقفز إنتاج مصر إلى 8.2 مليون طن من الحديد، مقارنة مع معدلات الإنتاج فى 2019، والتى سجلت 7.3 مليون طن.

وتستحوذ مصر على ما يقرب من %48 من إجمالى إنتاج الجديد فى أفريقيا.

ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين .. وغيرها.

وتستحوذ مجموعة حديد عز على حصة تمثل %42 من الإنتاج المحلى لتحتل بذلك موقع الصدارة.

وتلتها شركة السويس للصلب بحصة %19، ثم بشاى بنسبة %15.

وقدرت حصة مجموعة حديد المصريين بـ %12، فيما تقدر حصة باقى الشركات بـ %12 من إجمالى الإنتاج المحلى.