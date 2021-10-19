أسعار الحديد تشتعل ومتوسط الطن يسجل 15300 جنيه

رفعت 4 مصانع للحديد والصلب أمس أسعار الطن بمتوسط 800 جنيه ليسجل أعلى سعر فى عام 2021 وسط حالة من الركود فى الطلب على الحديد منذ أشهر وثبات للأسعار على مدار خمسة شهور.

وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية ومصانع الحديد الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار الخردة والبليت فى البورصات العالمية بما يتراوح ما بين 55 – 100 دولار للطن مما أجبرهم على رفع أسعارهم لعدم تعرضهم لخسائر .

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ، إن المصانع تتسابق حالياً لزيادة أسعارها على خلفية الصعود فى سعر الخامات عالميا ليصل طن حديد التسليح لدى المصانع الأربع عند متوسط 15300 جنيه للطن وهو الأعلى فى العام الجارى.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المـال»- أن مصنع حديد الجارحى رفع أسعاره عند 15250 جنيهاً للطن تسليم أرض مصنع بواقع 750 جنيهاً ، بداية من أمس، وتبعه مصنع بشاى للصلب بزيادة الطن إلى 15300 جنيهاً للطن بزيادة 800 جنيه.

من جانبه، قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد ، إن مصنع حديد المراكبى أعلن زيادة أسعاره بواقع 800 جنيه للطن ليسجل السعر بعد ارتفاعه 15300 جنيه تسليم أرض مصنع ، فيما أعلن مصنع حديد الجيوشى كذلك رفع أسعاره إلى 15300 جنيه للطن أرض مصنع.

وأضاف لـ«المـال» أن الطلب على الحديد لا يتجاوز %40 حالياً وأن الشراء يكون من بعض التجار تحسباً لمزيد من الارتفاع فى أسعار الحديد لاسيما وأن بعض المصانع لم ترفع أسعارها بعد ، مشيرا إلى أن الطن للمستهلك حاليا لدى المصانع التى قامت بزيادة أسعارها سيصل لما يقارب 15.5 ألف جنيه بعد إضافة النولون.

من جانبه، قال المهندس طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس الجيوشى للصلب ، إن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة قيمة الشحن تسبب فى زيادة سعر الخامات بعد ارتفاع طن الخردة إلى 493 دولارًا مطلع الأسبوع مقابل 440 دولارًا منذ أسبوعين بزيادة قدرها 52 دولارًا للطن ، فيما ارتفع طن البليت بأكثر من 1500 جنيه للطن ليسجل حالياً نحو 725 دولارا.

وأضاف لـ«المـال» أن الطلب حالياً لا يتخطى %50 كما أن الطاقات الإنتاجية متوسطة ومتناسبة مع الطلب فى السوق حالياً ، كما أن الزيادة فى سعر الحديد محلياً مناسبة ومتوازنة مع زيادة أسعار الشحن والخامات وحتى يتمكن المصانع من تلبية متطلباتها.

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.