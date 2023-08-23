أسعار الحديد تشتعل.. والطن يقفز 2000 جنيه للمستهلك

كشفت مصادر مطلعة فى سوق مواد البناء عن ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق خلال الأسبوع الحالي بنحو 2000 جنيه للطن للمستهلك.

وأضافت المصادر، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار الحديد للمستهلك صعدت لتسجل فى المتوسط 37 ألف جنيه للمستهلك مقارنة مع نحو 35 ألفا مطلع أغسطس الحالي، بنسبة زيادة بلغت 5.7%.

وقالت إن أسواق المعادن تشهد تحركًا بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة الأخيرة ترجع إلى تراجع المعروض، وأن الجزء الأكبر منها يأتي من التجار، ولا سيما أن سعر الحديد يشهد ثباتًا منذ يونيو الماضي في جميع المصانع بشكل شبه متواصل.

وأوضحت أن مصنع حديد الجارحي أعلن أمس الأول عن زيادة جديدة بواقع 500 جنيه للطن ليسجل نحو 32 ألفًا تحميل أرض المصنع، بعد أن انخفض مطلع الشهر الحالى بحوالى 450.

وأكدت أن المصانع الكبري مثل حديد عز والسويس والمصريين وغيرها ملتزمة بالتسليمات التى تم التعاقد عليها مع التجار، ولكن البعض خفض الكميات المطلوبة للسوق على خلفية هبوط الخامات المستوردة لصعوبة الإفراجات الجمركية في الوقت الحالي.

وكشفت عن وجود تراجع في أسعار الخامات عالميا والخردة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المصانع تحاول الحفاظ على إنتاجها دون تأثر الأسواق، في ظل قيام البعض منها بالتصدير للخارج لتدبير العملة الصعبة لاستيراد خاماتها لمواصلة الإنتاج، وهو ما ظهر في ارتفاع صادرات مصر من حديد الصلب والتسليح إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن سعر طن الحديد لدي المصانع يتراوح من 31 ألفًا إلى 32500 جنيه تسليم أرض المصنع قبل إضافة النولون وغيرها من التكاليف وهامش الربحية للتجار،

مضيفة أن سعر طن “حديد عز” سجل 32135 جنيهًا، وهي الأكبر والأكثر إنتاجية في مصر وأفريقيا، فيما بلغ لدي مصنعي السويس والمصريين 32050، يليهما المراكبي للصلب بنحو 32 ألفًا وهو نفس سعر حديد الجارحي.

وأشارت إلى أن الأسواق والمصانع تترقب سعر الدولار أمام الجنيه بعد التقارير الخاصة بخفض التصنيف الائتماني لمصر من بعض الجهات العالمية، بالإضافة إلى قيام صندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الأولي للإجراءات الاقتصادية لمدة 3 أشهر أخري.