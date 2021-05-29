أسعار الحديد تسجل ارتفاعًا بنسبة 6.6% خلال الشهر الحالي

شهدت أسعار الحديد زيادة، خلال شهر مايو الحالي، مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي 2021، وسجلت أسعار الحديد ارتفاعًا بنسبة 6.6% خلال شهر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت النشرة أن متوسط أسعار الحديد سجل حوالي 14500 جنيه، خلال شهر مايو الحالي، بزيادة 900 جنيه على شهر أبريل الماضي الذي سجل فيه 13600 جنيه شاملة الضرائب، بخلاف قيمة التوصيل.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك زيادة في أسعار الحديد، خلال الفترة من مايو من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 51% تقريبًا.

وعلى صعيد حديد كريتال، سجل الطن ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 6.1% و6.8% خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وسجل الطن قيمة 14200 جنيه للخوص والزوايا، في حين سجلت أسعار شهر أبريل من العام الحالي 13300 جنيه، بينما سجل الطن، خلال مايو من العام الماضي 2020، قيمة 9800 جنيه، بزيادة 46%.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 15700 جنيه، بزيادة بلغت 6.1% على شهر أبريل الماضي والذي سجل فيه سعر الطن 14800 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة خلال الشهر الحالي بنسبة 46.7%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي سجل فيه سعر الطن 10700 جنيه.