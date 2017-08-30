أسعار الحديد ترتفع من 0 إلى 6.1% خلال أغسطس مقارنة بيوليو

رضوى عبد الرازق: شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 و6.1 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحدي

رضوى عبد الرازق:



شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 و6.1 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد، مقارنة بأغسطس 2016 بين 73 إلى 105.6%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016.





حديد التسليح :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اغسطس اغسطس يوليو 73 % 5.3 % 6300 10900 10350 طن حديد تسليح صلب (37 – لفائف ) 73 % 5.3 % 6300 10900 10350 طن حديد تسليح صلب (52- اطوال )

حديد كريتال

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اغسطس اغسطس يوليو 70.1 % 4.6% 6700 11400 10900 طن قطاعات انشائية 71.2 % 4.6 % 6600 11300 10800 طن خوص وزوايا وخلافه 105.6 % 2.8 % 90 185 180 الواح صاج 2مم على البارد

صاج معرج مجلفن ملون