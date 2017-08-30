أسعار الحديد ترتفع من 0 إلى 6.1% خلال أغسطس مقارنة بيوليو

رضوى عبد الرازق:
شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 و6.1 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد، مقارنة بأغسطس 2016 بين 73 إلى 105.6%.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016.
حديد التسليح :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
73 %
5.3 %
6300
10900
10350
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
73 %
5.3 %
6300
10900
10350
طن
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
70.1 %
4.6%
6700
11400
10900
طن
قطاعات انشائية
71.2 %
4.6 %
6600
11300
10800
طن
خوص وزوايا وخلافه
105.6 %
2.8 %
90
185
180
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
93.7 %
0 %
67.10
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
98.1%
6.1 %
166.10
329.00
310.00
م2
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
96.8 %
4.6 %
186.45
367.00
351.00
م2
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم