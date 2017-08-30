اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد ترتفع من 0 إلى 6.1% خلال أغسطس مقارنة بيوليو

رضوى عبد الرازق:   شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 و6.1 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحدي
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:
 
شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 و6.1 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد، مقارنة بأغسطس 2016 بين 73 إلى 105.6%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016. 

حديد التسليح :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

73 %

5.3 %

6300

10900

10350

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

73 %

5.3 %

6300

10900

10350

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

70.1 %

4.6%

6700

11400

10900

طن

قطاعات انشائية

71.2 %

4.6 %

6600

11300

10800

طن

خوص وزوايا وخلافه

105.6 %

2.8 %

90

185

180

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

93.7 %

0 %

67.10

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

98.1%

6.1 %

166.10

329.00

310.00

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

96.8 %

4.6 %

186.45

367.00

351.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم


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