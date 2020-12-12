أسعار الحديد ترتفع بنسبة 4.2% خلال الشهر الماضي

ارتفعت أسعار حديد التسليح، خلال شهر نوفمبر بنسبة تقدر 4.2% ، مقارنة بشهر اكتوبر من العام الحالي 2020، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت النشرة أن متوسط أسعار الحديد سجل حوالي 10100جنيه، خلال الشهر الحالي، في حين سجلت خلال الشهر الماضي 9600 جنيه شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك تراجع 1.5 في أسعار الحديد خلال الفترة من نوفمبر من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد حديد كريتال سجل الطن قيمة 11400 جنيه للخوص والزوايا خلال الشهر المذكور بزيادة 6.5% ، عن شهر اكتوبر والذي سجل فيه حوالي 11200 جنيه في حين سجل الطن، خلال سبتمبر من العام الماضي 2019، قيمة 11400 جنيه، بزيادة 200جنيه على العام الحالي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 10500 جنيه، إلا أن هناك انخفاضًا خلال الشهر الماصي بنسبة 5.9%، مقارنة بشهر اكتوبر الماضي الذي سجل فيه سعر الطن قيمة 9500 ألف جنيه.