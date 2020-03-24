أسعار الحديد تتراجع بنسبة 4% خلال الشهر الحالي

شهدت أسعار حديد التسليح تراجعًا بنسبة 4 % خلال شهر مارس الحالي، مقارنة بشهر فبراير من العام الحالي 2020، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أوضحت أن متوسط أسعار الحديد سجلت حوالي 9600 جنيهًا، خلال الشهر الحالي، شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل



17 % انخفاض في أسعار الحديد خلال عام

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك تراجعًا في أسعار الحديد، خلال الفترة من مارس من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 17٪ تقريبا.



3.6% انخفاض في أسعار طن الخوص والزوايا خلال مارس

وعلى صعيد حديد كريتال فقد سجل الطن قيمة 9800 جنيه للخوص والزوايا، بانخفاض 3.6% عن شهر مارس الماضي، في حين سجل الطن، خلال فبراير من العام الماضي 2019، قيمة 12500 جنيه، بزيادة 2300 جنيه على العام الحالي.



وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 10700 جنيه، بانخفاض 3.6% عن شهر فبراير من العام الحالي.



ولفت التقرير إلى أن هناك انخفاضًا خلال الشهر الحالي بنسبة 20.7%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي سجل فيه سعر الطن قيمة 14 ألف جنيه.