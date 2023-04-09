أسعار الحديد اليوم 8-4-2023.. طن حديد عز يسجل 32135 جنيها

ثبات متواصل وسط ترقب للجميع في أسواق مواد البناء لأي تغيرات بعد استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 8-4-2023 عند أعلى مستوياتها في التاريخ وسط انخفاض في المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والأخر مع اقتراب سعر الدولار من 31 جنيها في البنوك المحلية.

وشهد سعر طن الحديد في مصر قفزات تصل لنحو 3000 جنيها للطن خلال الشهر الماضي ولازالت عند نفس مستوياتها لدي كافة مصانع حديد التسليح ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 30500- 35 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 8-4-2023 :-

سعر حديد عز اليوم

واستقر على مدار الأسبوع الجاري حديد عز للطن عند مستوي 32135 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

واعلن مصنع السويس للصلب عن استقرار خلال الأسبوع بنحو 32050 جنيه للطن اليوم تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

اما عن المصنع الاعلي سعرا في مصر فكان من نصيب شركة بشاي للصلب ليسجل نحو 35 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد المصريين

كما اعلن مصنع المصريين ثبات أسعاره ليسجل الطن 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقر خلال الاسبوع الجاري سعر مصنع المراكبي للصلب فيما بلغ حالياً 30500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي عن زيادة اسعاره في السوق المحلي ليبلغ 31 الف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد عنتر ستيل

فيما لم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصنع عنتر ستيل اي تغيرات ليتم تداوله عند 32الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الاعلى سعرا في مصر

ويصل اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel