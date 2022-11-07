أسعار الحديد اليوم 7-11-2022 .. والطن يسجل 19200 جنيه بمصنع الجيوشي للصلب

واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022 ثباتها الملحوظ بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع تحرك أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية وتجاوزه 24 جنيهاً ما تسبب في زيادة مدخلات الإنتاج على جميع المصانع بالتزامن مع حالة الركود في الطلب على مواد البناء.

وأكد عدد من مسئولي مواد البناء في مصر، أن أسعار الحديد اليوم مازال يحافظ على مستوياته المرتفعة بعد قفزة تتراوح مابين 1900 – 2000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، فيما يسجل متوسط سعر الحديد اليوم في مصر ما بين 19200 إلى 19650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022 :

سعر حديد عز اليوم

ويصل سعر حديد عز الأعلي في مصر والأكثر طاقة إنتاجية نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

وبلغ سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتغير سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ووفقاً للتجار فإن أسعار الحديد اليوم في مصنع بشاي للصلب تعد ثاني أعلي سعر لحديد التسليح ، ليبلغ 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد التسليح في مصنع حديد الجارحي ، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم لدي حديد العشري للصلب سجلت ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر أيضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.