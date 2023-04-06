أسعار الحديد اليوم 6-4-2023 والطن يقترب من 40 ألف جنيه بالأسواق

ضبابية وترقب يسودان أسواق مواد البناء بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 6-4-2023 عند أعلى مستوياتها في التاريخ وسط تراجع المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والأخر مع اقتراب سعر الطن من 40 ألف جنيه للمستهلك في الأسواق.

وقالت مصادر في أسواق مواد البناء إنه يجب على الجهات المختصة التدخل لضبط أسواق مواد البناء خاصة في سلعة حديد التسليح والذي يشهد فجوة بين سعري التوريد والبيع للمستهلك تصل لقرابة 8000 جنيه للطن في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الفجوه 1000 جنيه في الأوقات العادية ، بالتزامن مع استمرار الركود على التعاملات، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 28500-35 الف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 6-4-2023 :-

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز للطن استقرارا ملحوظا عند مستوي 32135 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

فيما واصل سعر مصنع السويس للصلب مستوياته الأسبوع الجاري عند 32050 جنيها للطن اليوم بدلا من 29200 مطلع مارس الماضي تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع المصريين بعد ثبات ليسجل الطن 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما واصل مصنع المراكبي للصلب ثباته للأسبوع الثاني ليبلغ حاليا 28500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي استقرار أسعاره في السوق المحلية ليبلغ 28500 جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاى للصلب

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصنع بشاى للصلب ليبلغ خلال تداولاته 35 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد عنتر ستيل

كما لم يتغير عن سعر مصنع عنتر ستيل للصلب ليواصل تسجيل أعلى سعر له نحو 32200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

ويصل إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل جميع مصانع الحديد وفقا لمنظمة الصلب العالمية “World steel”.