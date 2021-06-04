أسعار الحديد اليوم 4-6-2021 بالأسواق المصرية

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 بالأسواق المصرية استقرار ملحوظ بعد صعود سعر الحديد بقوة الشهر الماضي و بشكل ملحوظ ، فيما تسود حالة من الضبابية المبيعات مع تفاؤل بأمكانيه ارتفاع الطلب مع عودة حركة البناء مجددا خلال الايام المقبلة.

ويوضح عدد من تجار ومصنعي الحديد في مصر عدم القدرة على امكانيه توقع السوق والاسعار الايام المقبلة ، على خلفيه صعود وهبوط سعر الخامات في البورصات العالمية ، إلا أن أسعار الحديد اليوم في مصر لم تشهد اى انخفاض ليسجل متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيه أرض المصنع . سعر الحديد

من جانبه قال عبدالخالق فرحات احد تجار مواد البناء في تصريحات للمال ، أن حالة من الاستياء لدي التجار والموزعين والعملاء نتيجه عدم خفض الشركات اسعارها واستمرار الاستقرار بشكل مستمر وطويل عشان تن

أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة

وترصد المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الاسبوع وذلك خلال اليوم الجمعة 4-6-2021

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز استقرار على مدار شهرين ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

فيما يشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر اي تغير ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يتغير سعر حديد المراكبي عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تختلف بشكل مستمر قد يوكون اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

كما تختلف أسعار الحديد اليوم في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات نتيجة النقل وغيرها من الكارتة على الطرق.

جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.