أسعار الحديد اليوم 4-3-2022 في 9 مصانع بعد زيادتها.. الطن يقترب من 17 ألف جنيه

بشاي للصلب تسجل أعلى سعر في مصر بنحو 16200 جنيه



ارتفاع تاريخي في أسعار الحديد اليوم الجمعة 4-3-2022 بالأسواق المحلية، حيث تراوحت الزيادات ما بين 500-1000 جنيه للطن، مع استمرار التخوفات من مواصلة المعادن اتجاهها نحو القمة، في ظل حرب روسيا واوكرانيا ومدى تأثر الاسواق العالمية، خاصة المعادن لتلك الأزمة في الوقت الراهن، بالتزامن مع قفزة في سعر البترول والغاز عالميًا.

واقتربت أسعار الحديد اليوم من تسجيل 16800-17000 الف جنيه للمستهلك، مع إضافة نولون النقل، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 15500-16200 الف جنيه تسليم أرض مصنع خلال شهر مارس الحالي، وسط وصف بعض التجار الزيادات الجديدة بأنها خراب بيوت وانخفاض الطلب بقوة.

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

وتنشر جريدة المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 4-3-2022 لدي 9 مصانع في مصر.

سعر حديد عز اليوم

حديد عز كان الأقل ارتفاعا بواقع 500 خلال شهر مارس وسط لبسجل نحو 15.5 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

كما ارتفعت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد المصريين بشكل مستمر خلال تعاملات اليوم ليبلغ نحو 16100 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما رفع مصنع حديد الجارحي سعر بما يقارب 350 جنيها قرب أعلي سعر للحديد في مصر خلال الشهر ومع اول شهر مارس ، ليسجل نحو 16100 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

تسجل أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد بشاي للصلب أعلي سعر في مصر علي الاطلاق حتي الان ، ليبلغ نحو 16200 جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما أستقر سعر حديد السويس للصلب في أسعاره ليواصل مستوياته ، ويسجل سعر طن حديد السويس نحو 15400 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما يترقب البعض اعلان سعر مصنع حديد المراكبي والمستقر بشكل ملحوظ عند مستوي 15950 جنيه للطن ارض مصنع والمصنف ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 16 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد مصنع حديد الجيوشي تسجيل أسعار قرب 16 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد مصر ستيل

وسجلت أسعار الحديد لدي مصنع مصر ستيل نحو 16 الف جنيه للطن تسليم مصنع.