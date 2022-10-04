أسعار الحديد اليوم 4-10-2022 .. والجارحي للصلب تعلن سعر البيع لشهر أكتوبر

ثبات جديد سجلته شركة حديد الجارحي للصلب في أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري عند نفس مستوياتها بدون تغيير ليستمر سعر حديد التسليح لدى مصنع الجارحي عند مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من 3-10-2022، بالرغم من كل التوقعات بتغير السعر محليا.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء لـ”المال” إن مصنع الجارحي للصلب أرسل إخطارا لوكلائه يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر أكتوبر، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدى المصنع نحو 17550 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل للمستهلك النهائي.

سعر الحديد اليوم

وأضاف شفيق أن استقرار الأسعار قد لا يساعد على تحريك الطلب في ظل انخفاض سعر الحديد عالمياً والخامات العالمية ، لافتًا إلى أنه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد الجارحي للمستهلك بسعر 17.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه.

ويشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر اختلافا باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع تشهد انخفاضا، كما أن مبيعات حديد التسليح تشهد تراجعًا مستمرًا منذ أشهر نتيجة لقلة العرض بالتزامن مع صعوبة البناء للبناء.

وأعلن مصنع حديد عز عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر عند مستويات 17670 جنيها للطن، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات أسعارها

وكان آخر تراجع في أسعار الحديد قد تم الإعلان عنها نهاية شهر يونيو الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 500 جنيه للطن وفقا لكل شركة.

ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين .. وغيرها.

وتستحوذ مجموعة حديد عز على حصة تمثل %42 من الإنتاج المحلى لتحتل بذلك موقع الصدارة، تليها شركة السويس للصلب بحصة %19، ثم بشاى بنسبة %15، ومجموعة حديد المصريين بحصة %12، فيما تقدر حصة باقى الشركات بـ %12 من إجمالى الإنتاج المحلى.