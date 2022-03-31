أعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر ابريل بواقع 3000 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الجمعه 1-4-2022 ، تأثرا بعدد من الاسباب ابرزها الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها امريكا على روسيا.

وعلمت المال من احد تجار الحديد ، إن حديد المصريين ابلغت وكلائها بأرتفاع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر ابريل بواقع 3000 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن حديد المصريين نحو 19.9 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي سعرا في مصر.

حديد المصريين

واشار التاجر الى أن أسعار الحديد اليوم غير موحده وتختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ووفقا للأسعار الجديدة سيصل سعر الطن لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك يقارب 21 الف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



وساهم ارتفاع سعر الدولار امام الجنية في صعود تكلفة الانتاج النهائية ، بالاضافة الى تحرك وصعود أسعار الطاقة عالميا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي والحرب الروسية الاوكرانية ساهمت في اشتعال الحديد في مصر

وعلق خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية على الزية الجديدة والتي وصفها بانها الاكبر في سوق الحديد على مدار العام ، وان السوق يشهد عدم استقرار وتراجع الطلب.

واشار الى ان هناك نقص في المعروض نتيجة عدم قدرة البعض على استيراد المواد الخام بسبب الحرب الروسية ونقص البليت ، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وينتظر السوق اعلان شركة حديد عز اسعارها الجديدة لشهر ابريل فيما تسجل حاليا نحو 16900 جنيه للطن ، فيما بلغ سعر طن حديد السويس اليوم، 16900 جنيهًا.