سباق جديد في سوق حديد التسليح، بعد إعلان شركة بشاي للصلب عن ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر 31-3-2022 بواقع 4800 جنيه للطن، بالتزامن مع تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا ليسجل أعلي سعر في مصر.

وعلمت المال من تجار الحديد أن بشاي للصلب أعلن أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها بداية من غد الجمعة 1-4-2022.

حديد التسليح

وتعد تلك الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصانع الحديد، خاصة أنها تعد الأغلي بعد إرسال بشاي للصلب إخطارا لوكلائه يفيد بزيادة أسعار الحديد اليوم في مصر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 20975 ألف جنيه تسليم أرض مصنع وسط توقعات بزيادات أخري.

وارتفعت اسعار خامات حديد التسليح من البليت لتتراوح حالياما بين 910 و920 دولارا للطن، وصال إلى الموانئ المصرية، وفقا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا.

وما زالت الشركات المنتجة تعلن اسعارها على التوالي، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بما يتخطي نحو 22 ألف جنيه أو أكثر شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويشتكي التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وكانت آخر زيادة قد اعلنها مصنع حديد عز منتصف مارس الجاري والذي يسجل نحو 17 ألف جنيه للطن، فيما رفع مصنعي حديد المصريين والسويس للصلب أسعارهما اليوم بواقع 3000 جنيه للطن ليسجل 19900 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.