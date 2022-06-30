أسعار الحديد اليوم 30-6-2022.. والسويس للصلب يتراجع 500 جنيه للطن

ارسلت شركة حديد السويس للصلب اخطارا لوكلائها تخبرهم بانخفاض أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر يوليو المقبل بواقع 500 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الجمعة 1-7-2022 بعد تراجع سعرها 1030 جنيها مايو الماضي.

حديد التسليح اليوم

وعلمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء،ان شركة السويس للصلب أكدت تراجع سعر حديد التسليح من 18070 جنيه للطن الى 17570 جنيه للطن تسليم ارض المصنع ، والتى تعد ضمن أبرز مصانع الحديد بمصر.

واعلن مصنع حديد عز منذ قليل خفض أسعار الحديد اليوم الخميس بواقع 500 جنيه للطن ، بعد اعلانها منذ اسابيع أن هبوط أسعار الخردة يمثل عملية تصحيح ما أدى إلى انخفاض حاد خلال الأيام الماضية.

وقال فرحات أن سعر حديد التسليح في مصر يختلف باختلاف الشركات المصنعه له وفقا لعدة عوامل أبرزها الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لإسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وبعد تراجع سعر حديد السويس للصلب اليوم فقد يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 17.8 الف جنيه لصالح المستهلك النهائي بعد اضافة قيمة النولون “النقل” ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.

وتشهد مبيعات الحديد انخفاضا طفيفا داخل السوق المحلي بعد ارتفاع الأسعار الأشهر الماضية بشكل قياسي وإحجام البعض عن التعامل أملا في عودته للهبوط بالاضافة الى صعوبة استخراج تراخيص البناء في بعض القري والمناطق المخالفه ما قلل من حركة البناء. .

يذكر ان شركة حديد عز قامت بخفض أسعارها منذ قليل بواقع 500 جنيه للطن ليسجل 17670 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها أسوة بحديد عز والذي يعد الطاقة الانتاجية الاكبر

يذكر ان مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية