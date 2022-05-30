أسعار الحديد اليوم 30-5-2022.. و«حديد عز» تعلن سعرها خلال يونيو

أرسلت شركة حديد عز للصلب إخطارا للتجار والوكلاء تفيد بثبات أسعار الحديد اليوم في مصر بداية من يونيو المقبل بعد انخفاضها الأسبوع الماضي نحو 1000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الإثنين 30-5-2022.

وعلمت “المال” من أحد تجار مواد البناء، أن مصنع حديد عز أعلن استمرار أسعاره عند نفس مستوياته التى سجلها منتصف مايو الجاري بواقع نحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وهو أكبر المصانع إنتاجية بمجال الحديد في مصر والشرق الأوسط.

حديد عز

وكان البعض ينتظر استمرار هبوط أسعار الحديد اليوم للمرة الثالثة خلال مايو ، بعد ما أعلنت سابقا إن تراجع أسعار الخردة يمثل عملية تصحيح ما أدى إلى انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وأوضح التجار أن سعر حديد التسليح يختلف باختلاف الشركات المصنعة له وفقا لعدة عوامل أبرزها الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأكدوا أن أسعار الحديد اليوم الخاصة بحديد عز فقد يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 18.4 ألف جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر حديد التسليح شهد انخفاضا مرتين متتاليتين خلال مايو الجاري، وأن التراجع في سعر الحديد قد ساهم في تحريك السوق وسط مطالب باستمرار الهبوط لمستويات أقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الأسر المصرية التي تنتظر مزيدا من الانخفاض.

ولفتوا إلى أن مبيعات الحديد سجلت تراجع ملحوظ خلال الأشهر الماضية والبعض اضطر للإغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد من خسائر بعض التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

يذكر أن شركة حديد عز قامت بخفض أسعارها منذ أسبوعين بواقع 1000 جنيه للطن ليسجل 18170 جنيها للطن تسليم أرض مصنع .

ويعمل في مصر أكثر من 11 مصنع لإنتاج حديد التسليح تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.