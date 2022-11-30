أسعار الحديد اليوم 30-11-2022.. السويس للصلب تعلن زيادة الطن 800 جنيه

أعلن مصنع حديد السويس للصلب عن ارتفاع جديد في أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء يتم تطبيقه خلال شهر ديسمبر بواقع 800 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غداً الخميس 1-12-2022.

وكشف محب شفيق عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ”المال” ، أن مصنع السويس للصلب أخطر وكلائه منذ قليل بتطبيق زيادات جديدة في سعر حديد التسليح بالأسواق المحلية تصل إلى 800 جنيهاً للطن ، ليصل سعر طن الحديد نحو 20350 جنيها تسليم أرض مصنع بدلاً من 19550 جنيهاً.

وأضاف ان مصنع حديد المصريين اعلن منذ قليل نفس الزيادات ، موضحاً انه وفقاً للاسعار الجديدة فقد يصل سعر الطن الخاص بمصنع السويس للصلب إلي 20.6 ألف جنيه للطن للمستهلك شامل نولون نقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويؤكد جميع الشركات أن تحرك سعر الحديد يتأثر بسعر الدولار في السوق المحلي امام الجنيه ما يزيد من تكلفة الانتاج بشكل مستمر ، موضحين أن انخفاض سعر الدولار يساهم في تراجع سعر حديد التسليح بعد ارتفاعه الشهر الماضي حوالي 2000 جنيه للطن.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وينتظر السوق اعلان حديد عز عن أسعاره لاسيما وانها الشركة الاكبر انتاجية وسعراً خلال الشهر الجاري ، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيها، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها اليوم

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية