أسعار الحديد اليوم 30 يونيو 2022.. « حديد عز» تخفض الطن 500 جنيها

كشفت تجار عن إرسال مصنع حديد عز إخطارا يفيد بتخفيض أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر يوليو القادم بواقع 500 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الجمعة 1-7-2022 ، نتيجة تراجع سعر المعادن في البورصات العالمية .

وعلمت المال من تجار مواد البناء ، أن حديد عز أكدت على هبوط أسعار الحديد في مصر ، ليسجل سعر طن حديد عز 17670 جنيه تسليم أرض المصنع، لاسيما وأنها تعد الشركة الأكبر إنتاجا للحديد في مصر .

سعر حديد عز

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف المصانع المنتجة له وفقا للجودة التي تنتجها المصنع، كما أن الاختلاف يأتي وفقا لإسم الشركة المنتِجة للحديد، وأن الأسعار المعلنه هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واضاف أنه مع انخفاض سعر الحديد لدي عز ، يتوقع أن يسجل سعر الطن لدي التجار 17.9 الف جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة النولون نتيجة لتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



من جانبه خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، أن هناك انخفاضا في سعر الخردة عالميا بالاضافة للبليت ، مما ساهم في تراجع الأسعار محليا بشكل ملحوظ مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال أيام للمبيعات الخاصة بشهر يوليو المقبل.

واكد أن الانخفاض الجديد في سعر حديد التسليح يساعد على تحريك الطلب من جانب المتعاملين ، مؤكدا على ضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعض الأسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض في ظل الركود والتضخم الحالي.

وكانت شركة بشاي للصلب قد خفضت أسعارها خلال مايو الجاري لتسجل 18050 جنيه للطن ، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز الذي قررا الانخفاض.