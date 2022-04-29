أسعار الحديد اليوم 29-4-2022.. و800 جنيه تراجعا في «حديد المصريين» و«السويس للصلب»

ارسلت شركتي حديد المصريين والسويس للصلب رسالة للوكلاء يعلنا فيها انخفاض أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر مايو بنحو 800 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد 1-5-2022 .

وعلمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، ان مصنعي “حديد المصريين” و”السويس للصلب” أرسلا ما يفيد بخفض أسعاره من 19.9 الف جنيه للطن الى 19100 جنيه للطن تسليم ارض مصنع ، وهما من المصانع المتكاملة في مصر.

سعر الحديد اليوم

يذكر أن حديد عز قد اعلنت في بيان لها إن أسعار الخردة شهدت عملية تصحيح أدى إلى انخفاض حاد خلال يومى العمل الماضيين بواقع 64.23 دولار للطن، كما انخفض خام الحديد تركيز 65% بواقع 33 دولارا للطن.

وقال فرحات للمال ان أسعار الحديد اليوم في مصر يختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واضاف انه مع انخفاض سعر الحديد لدي المصريين فما المرتقب ان يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 19.5 الف جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.

فيما اوضح خالد الدجوي احد اكبر تجار الحديد ، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض.

واشار الى ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا بقوة والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

يذكر ان شركة حديد عز قامت بخفض أسعارها اول امس بواقع 830 جنيه للطن ليسجل 19170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها أسوة بحديد عز..

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية