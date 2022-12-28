أسعار الحديد اليوم 28-12-2022 .. وطن الجارحي يسجل 24.5 ألف جنيه بالمصنع

ثبات جديد وسط ترقب وانتظار من الجميع لإعلان مصانع الصلب عن سعرها الجديد خلال يناير ، وسط استقرار حالياً في أسعار الحديد اليوم الاربعاء 28-12-2022 عند أعلي مستوي لها في العام الجاري بعد قفزات بلغت نحو 3000 جنيه للطن في بعض مصانع حديد التسليح على مستوي الجمهورية.

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء لـ “المال” أن السوق يشهد هدوء حالياً وسط الترقب للإعلان عن الأسعار الجديدة مع توقعات بإمكانية تحريك بعض المصانع أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج على البعض منهم ، مع نقص في المعروض حالياً وتراجع في الطلب بمختلف المحافظات ، بالتزامن مع قيام البنك المركزي مؤخراً رفع سعر الفائدة 3% ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 21300-25500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وسجل مصنع حديد عز أعلي مستوي لحديد التسليح في مصر عند مستوي 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

وأستقر على مدار التداولات اليومية سعر الحديد اليوم في مصنع بشاي للصلب نحو 25500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

كما شهد سعر طن حديد التسليح في مصنع السويس للصلب ثبات بعد قفزة مطلع الاسبوع الماضي ليبلغ الطن اليوم 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير أسعار حديد المصريين ليسجل الطن 23350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وقفز منذ يومان سعر الطن في مصنع المراكبي للصلب ليسجل حالياً 25500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما واصل مصنع حديد الجارحي مستوياته عند 24500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

اما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل في مصر

وبلغ اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel