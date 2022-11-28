أسعار الحديد اليوم 28-11-2022.. «المراكبي» يسجل 19550 جنيهًا للطن

تترقب كل الأسواق إعلان مصانع الحديد عن سعر البيع خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 28-11-2022 بعد وصول الطن لأعلى مستوي خلال العام الجاري، وسط انتظار الجميع لمستويات سعر الدولار أمام الجنيه وهو العامل الأكبر في تحديد مستويات سعر الطن داخل الأسواق المحلية.

وأكد محب شفيق أحد تجار مواد البناء في تصريحات لـ “المال” أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على مواد البناء، خاصة الحديد لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى صعوبة الحصول على رخص للبناء في بعض المناطق مثل القري وغيرها ما يساهم في خفض الطلب ، موضحاً ان سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 19200 إلى 19650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأثنين 28-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وينتظر الجميع إعلان سعر مصنع حديد عز والذي يسجل ثبات اليوم عند 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد مصنع حديد المصريين استقرار في مستوياته اليوم ليبلغ 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كمالم يتغير أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وأستقر أيضاً سعر الطن في مصنع بشاي للصلب ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وواصل سعر مصنع المراكبي للصلب الحفاظ على مستوياته ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير مستويات الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي ، ليسجل 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

فيما ثبت سعر حديد العشري للصلب خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وحافظ سعر مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته المنخفضه كأقل سعر طن حديد في مصر ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع .