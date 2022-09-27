أسعار الحديد اليوم 27-9-2022.. وتراجع الطلب على التسليح بالأسواق

تراجع الطلب على حديد التسليح يتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27-9-2022 فى الأسواق المحلية للأسبوع الرابع على التوالي خلال شهر سبتمبر الحالي، وسط ترقب الجميع إعلان أسعار البيع الخاصة بشهر أكتوبر المقبل ومؤشر البورصة العالمية للمعادن في ظل هبوط الأسعار بها مؤخرًا.

وأكد عدد من تجار مواد البناء أن السوق تشهد عدم تحرك ملحوظ مع انخفاض في الطاقات الإنتاجية انتظارًا من البعض مزيدًا من هبوط سعر حديد التسليح.

فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم من 17400 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022:

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم ثباتًا جديدًا ليبلغ نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يشهد سعر حديد السويس اليوم أي تغير خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر أيضًا، خلال التعاملات اليومية، أسعار الحديد اليوم في مصر، لدى مصنع حديد المصريين لتسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

أما مصنع حديد الجارحي فقد بلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب، ليسجل 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء سجلت ثباتًا لدى حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضًا سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.