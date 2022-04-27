أعلنت شركة حديد عز عن انخفاض أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر مايو بواقع 830 جنيها للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الأحد 1-5-2022، على خلفية تراجع سعر المعادن في البورصات العالمية ولتهدئه السوق المحلية.

ووفقا لأحد التجار أرسل مصنع حديد عز إخطارا إلى وكلائه يفيد بتراجع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر مايو بواقع 830 جنيه للطن، ليسجل سعر طن حديد عز نحو 19170 جنيها تسليم أرض مصنع، وهو المصنع الأكبر في قطاع الحديد بمصر.

حديد عز

واضاف التاجر للمال ان أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف أنه مع انخفاض سعر الحديد لدي عز فما المرتقب أن يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 19.5 ألف جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة النولون ولتراجع المعروض، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأضاف أن سعر الخردة تراجع عالميا بواقع 60 دولارا للطن واستقرار أسعار الطاقة بشكل نسبي عالميا مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الأسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بهبوط جديد لدي جميع المصانع خلال ايام للمبيعات الخاصة بشهر مايو المقبل.

من جانبه خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق، مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات أقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الأسر المصرية التي تنتظر مزيدا من الانخفاض.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا بقوة والبعض اضطر للإغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وكانت شركة بشاي للصلب قد رفعت أسعارها مطلع أبريل الجاري لتسجل نحو 20975 جنيها للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 19900 جنيه، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها اليوم أسوة بحديد عز.