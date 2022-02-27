أسعار الحديد اليوم 27-2-2022.. و550 جنيها زيادة جديدة في «الجارحي للصلب»

كشفت مصادر مسئولة في سوق الحديد، أن شركة حديد الجارحي للحديد والصلب عن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر فبراير الحالى بواقع 550 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد 27-2-2022.

وأضافت المصادر ، أن مصنع حديد الجارحي للصلب أرسل إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر فبراير بواقع 550 جنيها للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 15750 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي سعرا في مصر.

سعر الحديد

ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد الجارحي للمستهلك بسعر 16.1 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على أسواق المعادن عالميا في ظل ارتفاع سعر النفط عالميا ما ساهم في زيادة سعر الحديد في مصر .

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد، إن الزيادة الجديدة في سعر حديد الجارجي استبقت السوق وقامت بزيادة أسعار الحديد اليوم للمرة الثانية خلال فبراير الجاري.

وأشار فرحات إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد أعباءها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد عز والذي يسجل نحو 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم، 14900 جنيه، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد الجارحي وسط توقعات بالإعلان عن زيادة السعر لشهر مارس.

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.