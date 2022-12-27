أسعار الحديد اليوم 27-12-2022.. والطن يقترب من 30 ألف جنيه للمستهلك

كشفت مصادر مسئولة في سوق مواد البناء عن استمرار ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 مع انتظار الجميع إمكانية تحرك الأسعار لدى مصانع الحديد والصلب خلال إعلانها سعر البيع لشهر يناير المقبل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى صعوبة الإفراج على البضائع المستوردة والمحتجزة في الموانئ.

وأضافوا أن الأسعار ما زالت مرتفعة عند أعلى مستوياتها، حيث يتم تداول الطن حديد التسليح قرب 30 ألف جنيه للمستهلك،

فيما يتراوح الطن ما بين 23.350 – 25.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يتراجع المعروض من الحديد وارتفاع الطلب من جانب البعض تخوفًا من زيادات جديدة.

سعر الذهب

وتقوم “المال”، في التقرير التالي، برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022:

سعر حديد عز اليوم

واستقر، اليوم الثلاثاء، سعر مصنع حديد عز عند مستويات مرتفعة في مصر ليبلغ نحو 23450 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد الجارحي اليوم

وقفز أيضًا سعر الحديد في مصنع الجارحي ليصل إلى 24500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد السويس اليوم

فيما لم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 23350 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر، خلال التداولات اليوم، سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 23350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وارتفع أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب ليبلغ نحو 25.5 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

ويتوقع البعض زيادة سعر الطن لدي مصنع بشاي للصلب الأسبوع الحالي، فيما يسجل الطن نحو 25 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.