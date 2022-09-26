أسعار الحديد اليوم 26-9-2022 .. والأسواق تترقب إعلان المصانع عن سعر أكتوبر

ينتظر كافة التجار أعلان المصانع عن سعرها الجديد للبيع خلال شهر أكتوبر بالتزامن مع ثبات أسعار الحديد اليوم الاثنين 26-9-2022 بالأسواق المصرية ، وسط توقعات بالثبات أو الارتفاع ، في الوقت الذي يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض المصانع.

وتوقع بعض التجار ان يساهم قرار البنك المركزي في ثبات سعر الفائدة ان يساعد على استقرار السوق ، فيما تتفائل الاسواق بقرارات البنك المركزي والتى توضح اهتمامه بالصناعة المحلية للمساهمة في خروج الاقتصاد من كبوته الحالية ، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من الكساد ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح ما بين 17500-17900 جنيه تسليم ارض المصنع غير شامل تكلفة النقل .

سعر الحديد اليوم

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الأثنين 26-9-2022

سعر حديد عز اليوم

ويترقب السوق بالكامل اعلان مصنع حديد عز عن سعر حديد التسليح ، والبالغ حالياً حوالي 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ويعد عز الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وأستقر سعر حديد التسليح اليوم في مصنع حديد السويس للصلب للشهر الثاني على التوالي ، ليبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهدت أسعار الحديد اليوم ثبات في مصنع حديد المصريين ، ليسجل سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل حديد الجارحي ثبات أسعاره في مصر ، عند مستويات نحو 17550 جنيه تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثبات مستمر عند اعلي سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر اغسطس الجاري ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعار الحديد اليوم ، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

ووفقاً لبيانات رسمية فإن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.