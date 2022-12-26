أسعار الحديد اليوم 26-12-2022.. ومصر ستيل ترفع الطن 3000 جنيه

زيادات جديدة أعلنها مصنع مصر ستيل للحديد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 26-12-2022، لتلحق بمصنع حديد المراكبي للصلب وترفع أسعارها خلال ديسمبر الحالي هي الأخري بواقع 3000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيقها من اليوم بكل الفروع.

وعلمت “المال” من محب شفيق أحد تجار مواد البناء، أن مصنع مصر ستيل أعلن، منذ قليل، عبر رسالة لوكلائه يفيد بتحرك سعر طن حديد التسليح في مصر الخاص بالمصنع خلال شهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 25.5 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، بدلًا من 22500 جنيه منتصف الشهر.

سعر الحديد

وأوضح منذ قليل أن المصنع قام بزيادة أسعاره مرتين من قبل خلال ديسمبر الحالي، لتمثل الزيادات الجديدة الثالثة من نوعها لدى المصنع بعد زيادة أسعارها بواقع نحو 2800 جنيه للطن على مدار الشهر الحالي.

وأكد أن سعر الطن للمستهلك سيرتفع مجددًا وفقًا للأسعار المعلنة لدى مصنع مصر ستيل ليسجل نحو 26 ألف جنيه للمستهلك شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يُذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بواقع 3%، بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد في مصر، ولا سيما مع صعوبة تدبير الشركات للدولار في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.

وأعلن مصنع حديد عز، الأسبوع الماضي، زيادة في أسعار الحديد في مصر بواقع 2000 جنيه ليسجل حوالي 23450 جنيهًا، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعًا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.