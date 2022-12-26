أسعار الحديد اليوم 26-12-2022.. و«السويس للصلب» يسجل 23350 جنيها للطن

يترقب سوق مواد البناء إعلان مصانع الصلب عن سعر البيع خلال يناير المقبل، مع استمرار ثبات أسعار الحديد اليوم الإثنين 26-12-2022 عند أعلي مستوي بتاريخها للمستهلك بعد ارتفاعات هي الأكبر لدي بعض مصانع حديد التسليح على مستوي الجمهورية.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه قد يواصل سعر الطن قفزاته محليا الشهر المقبل على خلفية رفع البنك المركزي سعر الفائدة بحوالي 3% الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يسيطر فيه الركود على التعاملات نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 21300-25000 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 26-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير على مدار الأسبوع الحالي سعر مصنع حديد عز ليباع عند مستوي 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر حديد التسليح ثباتا جديدا لدي مصنع بشاي للصلب نحو 25 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع السويس للصلب ثبات بعد قفزة مطلع الأسبوع الماضي ليبلغ الطن اليوم 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما سجلت أسعار حديد المصريين ثبات صباح اليوم ليسجل الطن 23350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

ويترقب السوق إعلان مصنع المراكبي للصلب عن أسعاره الجديدة فيما يسجل حالياً 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وكان مصنع حديد الجارحي قد قفز عند أعلى سعر للطن في مصر ليبلغ 25 ألف جنيه للطن للتجار، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

واستقر أيضاً أسعار الحديد اليوم في مصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel.