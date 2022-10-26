أسعار الحديد اليوم 26-10-2022.. والطن يتراوح ما بين 17500-17900 جنيه

كساد متواصل في الطلب علي حديد التسليح بالتزامن مع ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر 26-10-2022 فى الأسواق المحلية للشهر الرابع، وسط ترقب الجميع لإعلان مصانع الحديد عن أسعار البيع الخاصة بشهر نوفمبر المقبل وسعر الخامات “البليت و الخردة” في البورصة العالمية للمعادن في ظل انخفاضها مؤخرا.

قال محب شفيق أحد تجار مواد البناء، إن الطلب على حديد التسليح مازال منخفضا بشكل قوي الفترة الحالية، بالتزامن مع هبوط في الطاقة الإنتاجية لأغلب المصانع فيما ينتظر بعض المستهلكين هبوط سعر حديد التسليح، وسط ثبات أسعار الحديد اليوم عند مستويات من 17500 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 26-10-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

استقر صباح اليوم سعر حديد عز بشكل متواصل ليبلغ الطن نحو 17670 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلي إنتاجية في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وشهد سعر حديد السويس اليوم استقرارا في التعاملات الأسبوعية ليسجل الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما لم تتغير أيضا أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين لتبلغ نحو 17570 جنيها للطن للبيع في أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك .

سعر حديد الجارحي اليوم

وبلغ سعر الحديد في مصنع الجارحي خلال شهر أكتوبر الجاري نحو 17550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الطن الحديد في مصنع حديد بشاي للصلب، حوالى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو المصنع الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقرت أسعار حديد التسليح في مصنع المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء واصلت ثباتها لدي حديد العشري للصلب ليبلغ نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وواصل سعر حديد الجيوشي للصلب مستوياته للشهر الثالث ليبلغ نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.