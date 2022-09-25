أسعار الحديد اليوم 25-9-2022.. واستقرار حديد عز بالأسواق المحلية

واصلت أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية الأحد 25-9-2022 استقرارها في الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر الجاري ، على خلفية تراجع الطلب في الأسواق المحلية على حديد التسليح بالتزامن مع انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وسط صعوبة في حركة الاستيراد مؤخراً.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر 25-9-2022 :-

ووفقاً لشعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد عز سجل نحو 17670 جنيها تسليم أرض المصنع ، فيما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، وسجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها.

وأوضحت الشعبة اليوم أن سعر حديد الجيوشي للصلب بلغ حوالي 17400 جنيه، وسجل حديد بشاي 17.900 جنيه للمستهلك ، وسجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها، وسجل حديد المراكبي 17.550 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.

يذكر أن أسعار الحديد قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي لدي بعض الشركات العاملة في السوق المحلية ، وبلغت شركة بشاي للصلب الأعلى في مصر بواقع 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

من جانبها أرجعت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الحديد مؤخراً إلي السبب الرئيسى وهو ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة تراجع نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيليت) ، في حين شهدت الأسعار بعض التراجع الطفيف منتصف هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن مصر تحتل في قائمة الدول المنتجة للحديد الصلب المركز الأول أفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط، والعشريين عالميًا، بعد أن وصل حجم إنتاجها العام الماضى إلى نحو 10.3 مليون طن، بنسبة زيادة 25.1% ، وهو أعلى مستوي منذ 10 أعوام ، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة الصلب العالمية.

ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين .. وغيرها.