أسعار الحديد اليوم 24-5-2022.. والمراكبي للصلب تخفض الطن 1050 جنيها

تراجعت أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022 بعد إرسال شركة حديد المراكبي للصلب اخطارا للتجار والوكلاء تفيد بتراجع سعر الحديد للمرة الثانية خلال شهر مايو الجاري بواقع 1050 جنيها للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 24-5-2022.

وقال عبدالخالق فرحات صاحب شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ”المال”، إن شركة المراكبي للصلب أرسلت إخطارا يؤكد انخفاض السعر من 19.1 ألف جنيه لـ18050 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وهو متوسط سعر الطن في مصر حاليا.

حديد التسليح

وقامت جميع شركات حديد التسليح بخفض أسعارها منذ يومين بداية من حديد عز والتي خفضت أسعارها للمرة الثانية بواقع 1000 جنيه للطن، بعد أن أعلنت سابقا أن تراجع أسعار الخردة يمثل عملية تصحيح ما أدى لانخفاض حاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح عبدالخالق أن سعر حديد التسليح يختلف باختلاف الشركات المصنعة له وفقا لعدة عوامل أبرزها الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ووفقا للأسعار الجديدة لمصنع المراكبي للصلب يسجل سعر الطن لدى التجار نحو 18.4 ألف جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.

وسيساهم انخفاض أسعار الحديد اليوم في ارتفاع الطلب على حديد التسليح الفترة المقبلة وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال أيام لمستويات أقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الأسر المصرية التي تنتظر مزيدًا من الانخفاض.

يذكر أن شركة حديد عز قامت بخفض أسعارها بواقع 1000 جنيه للطن ليسجل 18170 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وهو ما تبعها جميع المصانع حيث سجلت حديد المصريين نحو 18070 جنيها للطن.

يذكر أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.