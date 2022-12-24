أسعار الحديد اليوم 24-12-2022... و«الجارحي للصلب» يسجل 25.5 ألف جنيه للمستهلك

استقرت، خلال مطلع تعاملات الأسبوع الحالي، أسعار الحديد اليوم في مصر 24-12-2022، بعد إعلان مصنع حديد الجارحي زيادة جديدة في الطن هي الأعلى حاليًّا داخل الأسواق، كما تجاوز سعر طن حديد التسليح في الأسواق للمستهلكين حاجز 29 ألف جنيه للطن للمستهلك، على خلفية تراجع المعروض من الحديد، وارتفاع الطلب من جانب البعض تخوفًا من زيادات جديدة.

وما زال سعر الحديد يسجل مستويات كبيرة، في ظل ترقب المواطنين تراجع أسعار الشركات، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنحو 3%، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم بين 20300 و23450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

سعر الحديد

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 24-12-2022:

سعر حديد عز اليوم

وشهد مصنع حديد عز ثباتًا جديدًا للأسبوع الثاني عند مستويات مرتفعة في مصر ليبلغ نحو 23450 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر الحديد في مصنع الجارحي أعلى سعر في مصر ليصل إلى 24500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد السويس اليوم

فيما لم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 23350 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر خلال التداولات اليوم سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 23350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وواصل سعر حديد المراكبي للصلب نفس مستوياته للأسبوع الماضي ليبلغ نحو 20330 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما تسود توقعات بزيادة سعر الطن لدي مصنع بشاي للصلب، فيما يسجل الطن نحو 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

وشهد سعر الحديد اليوم في مصر ثباتًا جديدًا في مصنع حديد العشري للصلب خلال التعاملات الأسبوعية 20300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.