أسعار الحديد اليوم 23-3-2023.. الطن عند أعلى مستوياته التاريخية

ثبات جديد بنهاية الأسبوع الجاري شهدته أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 23-3-2023 عند أعلى مستوياتها في التاريخ وسط تراجع في المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والآخر مع اقتراب سعر الطن من 38 ألف جنيه للطن.

وقام عدد من المصانع على رأسهم حديد عز بزيادة أسعار الطن بواقع 2850 جنيها خلال الأسبوع الجاري وسط موجة من الضبابية في تعاملات المصانع، بالتزامن مع استمرار الركود على التعاملات نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 28500-32135 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 23-3–2023 :-

سعر حديد عز اليوم

واستقر على مدار الأسبوع الجاري حديد عز للطن عند مستوي 32135 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

وأعلن مصنع السويس للصلب عن زيادة خلال الأسبوع بنحو 32050 جنيها للطن اليوم بدلا من 29200 جنيه مطلع مارس الجارى تسليم أرض المصنع.

سعر حديد عنتر ستيل

أما عن سعر مصنع عنتر ستيل للصلب فقد استقر عند أعلى مستوياته ليبلغ نحو 32200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد المصريين

كما أعلن مصنع المصريين بزيادة أسعاره بعد ثبات ليسجل الطن 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقر خلال الأسبوع الجاري سعر مصنع المراكبي للصلب فيما بلغ حالياً 28500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي عن زيادة أسعاره في السوق المحلية ليبلغ 28500 ألف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاى للصلب

فيما لم يتغير سعر الحديد اليوم في مصنع بشاى للصلب ليبلغ خلال تداولاته اليوم 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

ويصل إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel.