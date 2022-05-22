أسعار الحديد اليوم 22-5-2022.. و1030 جنيها انخفاضا في طن «السويس للصلب»

أرسلت شركة حديد السويس للصلب رسالة إلى التجار والوكلاء تفيد بتراجع أسعار الحديد اليوم في مصر للمرة الثانية خلال شهر مايو الجاري بواقع 1030 جنيها للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاثنين 23-5-2022 .

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء في تصريحات لـ”المال” إن شركة السويس للصلب أرسلت إخطارا يؤكد انخفاض السعر من 19.1 ألف جنيه للطن إلى 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والتى تعد أحد أبرز مصانع الحديد بمصر.

سعر حديد التسليح

وقامت شركة حديد عز منذ قليل بخفض أسعار الحديد اليوم للمرة الثانية بواقع 1000 جنيه للطن، بعد ما اعلنت سابقا إن تراجع أسعار الخردة يمثل عملية تصحيح ما ادى إلى انخفاض حاد خلال الايام الماضية.

واضاف رئيس شركة المتحدة ان سعر حديد التسليح يختلف باختلاف الشركات المصنعه له وفقا لعدة عوامل ابرزها الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واشار فرحات الى انه مع انخفاض سعر الحديد السويس للصلب فقد يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 18.4 الف جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وقال احد التجار للمال ، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض.

واشار الى ان مبيعات الحديد سجلت تراجع ملحوظ والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد من خسائر بعض التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

يذكر ان شركة حديد عز قامت بخفض أسعارها منذ بواقع 1000 جنيه للطن ليسجل 18170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها أسوة بحديد عز.



يذكر أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.