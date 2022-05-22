أسعار الحديد اليوم 22-5-2022.. وحديد عز تخفض الطن 1000 جنيه

علمت المال أن مصنع حديد عز أعلن انخفاض أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر مايو بواقع 1000 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الإثنين 23-5-2022 ، نتيجة تراجع سعر المعادن في البورصات العالمية ولتهدئة السوق المحلية.

حديد عز

وقال أحد التجار للمال ، إن حديد عز أرسلت إخطارا لوكلائها تعلن تراجع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر مايو بواقع 1000 جنيه للطن، ليسجل سعر طن حديد عز نحو 18170 جنيها تسليم أرض مصنع، وهو المصنع الأكبر في قطاع الحديد بمصر.

وأضاف التاجر للمال أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف أنه مع انخفاض سعر الحديد لدى عز فمن المرتقب أن يسجل سعر الطن لدى التجار نحو 18.5 ألف جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة النولون ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.



وأضاف أن سعر الخردة تراجع عالميا، بالإضافة للبليت واستقرار أسعار الطاقة بشكل نسبي عالميا مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الأسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال أيام للمبيعات الخاصة بشهر مايو المقبل.

من جانبه خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات أقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الأسر المصرية التي تنتظر مزيدا من الانخفاض.

وتوقع ارتفاع الطلب على الحديد الفترة المقبلة نتيجة الهبوط في السعر مؤخرا ما يساهم في خفض الأعباء على التجار والمواطنين ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وكانت شركة بشاي للصلب قد خفضت أسعارها مطلع مايو الجاري لتسجل نحو 19100 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 19100 جنيه، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز.