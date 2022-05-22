أسعار الحديد اليوم 22-5-2022 والجارحي للصلب يخفض الطن 1150 جنيها

التراجع الأكبر في أسعار الحديد اليوم في مصر الأحد 22-5-2022 كان من نصيب شركة حديد الجارحي للصلب بعد هبوطها بقيمة 1150 جنيها للطن، وهو ثاني تراجع خلال الشهر الجاري على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاثنين 23-5-2022، بالتزامن مع تراجع سعر المعادن في البورصات العالمية.

ووفقًا لتجار مواد البناء فإن الجارحي ارسل اخطار الى وكلائه يفيد بتراجع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر مايو الجاري بواقع 1150 جنيها للطن، ليسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 17850 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد في مصر

وقالوا إنه مع انخفاض سعر الحديد لدي الجارحي فما المرتقب ان يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 18200 جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة النولون ولتراجع المعروض، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويأتي السبب الرئيسي في التراجع الكبير الى هبوط سعر الخردة عالميا وسعر البليت مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الاسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال ايام للمبيعات الخاصة بشهر مايو .

ومن المرتقب ان يساهم التراجع في سعر الحديد في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض ، بعد انهيار مبيعات الحديد بقوة والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا.

وكانت شركة عز للصلب قد خفضت اسعارها بواقع 1000 جنيها للطن لتسجل 18170 جنيها فيما تسجل حديد بشاي مطلع ابريل الجاري نحو 18075 جنيه للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز.