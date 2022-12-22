أسعار الحديد اليوم 22-12-2022 بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة

علمت “المال” من تجار مواد البناء أن رفع سعر الفائدة سيتسبب في مزيد من الأعباء على شركات الحديد ما قد يساهم في ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر، بالتزامن مع ثباته منذ أيام عند مستويات جنونية واقتراب الطن من 29 ألف جنيه للمستهلك.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء لـ “المال” إن هناك ترقبا من مصانع حديد التسليح لتأثير رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي ومدي تأثرهم وتكلفة الإنتاج، إضافة إلى حركة الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب على مستوي الجمهورية، بالتزامن مع ركود في الطلب نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 20300-23450 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 22-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وسجل مصنع حديد عز أعلي مستوي لحديد التسليح في مصر عند مستوي 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقر اليوم سعر الحديد اليوك لدي مصنع بشاي للصلب نحو 21600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتغير سعر طن حديد التسليح في مصنع السويس للصلب بعد قفزة منذ أيام ليبلغ الطن اليوم 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كذلك استقرت أسعار حديد المصريين اليوم ليسجل الطن 23350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

أما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأقل في مصر.

سعر حديد العشري

وواصل مصنع حديد العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel.